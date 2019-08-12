ДСЗ «Мегас-М» дробильно-сортировочный завод в Белореченск занимается поставкой материалов для строительства. Вы всегда можете приобрести у нас песок, щебень, гравий, отсев и ПГС. Продажа инертных материалов проводится на выгодных для всех категорий клиентов условиях. К нам обращаются и крупные строительные организации, и индивидуальные предприниматели, и даже частные лица. Каждого своего постоянного и нового клиента мы готовы обеспечить нужным количеством материалов с оптимальным набором эксплуатационных характеристик.

Особенности инертных материалов

Инертные материалы играют огромную роль в строительстве. Именно они используются при приготовлении большого количества смесей. Песок и щебень, например, являются важной составляющей частью любого строительного раствора.

Также предлагаемые нами материалы используются в качестве дренажного слоя при создании оснований различных зданий и сооружений. Без песка, гравия, щебня и др. невозможно возведение железнодорожных насыпей и автомобильных дорог. Применяются строительные инертные смеси и при защите жилых комплексов и промышленных объектов от оползней и талых вод, сооружении дамб и иных подобных строений.

Широко используются песок, щебень и иная продукция в ландшафтном дизайне, при создании дорожек в парках и на частных территориях, отсыпке игровых и спортивных площадок. Пользуются такими материалами при проведении не только строительных, но и отделочных работ.

К достоинствам предлагаемой нами продукции относят:

высокую устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды;

стабильность эксплуатационных показателей;

большое количество видов, типов и фракций, расширяющих сферу применения;

удобство использования и транспортировки;

возможности для хранения на открытых площадках.

Как мы работаем? Как купить инертные материалы?

Чтобы купить инертные материалы достаточно обратиться к нам любым удобным способом и задать вопросы, касающиеся условий транспортировки и оплаты. Специалисты озвучат их и примут вашу заявку. При необходимости менеджер поможет определить оптимальную фракцию продукции и другие ее характеристики.