Белореченск, ст.Ханская,
Краснооктябрьская, 19

8 918 121 06 01

ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХКАРЬЕРОВКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Что мы предлагаем

ПЕСОК

материал с содержанием глины и других частиц. Пользуется популярностью благодаря невысокой цене и высоким связующим свойствам

ЩЕБЕНЬ

cыпучий материал с зернами размером более 5 мм, получаемый путем дробления горных пород

ОТСЕВ

сыпучий материал, получаемый в результате дробления натурального камня. Схож с песком, но не содержит глинистых и иных примесей

ПГС

С6, С5, С4 – используют дорожные покрытия

Наши преимущества

Весь товар
сертифицирован

Возможность
самовывоза

Автотранспортные
перевозки по
Крснодарскому краю

Вагонные поставки
в любые регионы
РФ

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О компании

купить инертные материалы

ДСЗ «Мегас-М» дробильно-сортировочный завод в Белореченск занимается поставкой материалов для строительства. Вы всегда можете приобрести у нас песок, щебень, гравий, отсев и ПГС. Продажа инертных материалов проводится на выгодных для всех категорий клиентов условиях. К нам обращаются и крупные строительные организации, и индивидуальные предприниматели, и даже частные лица. Каждого своего постоянного и нового клиента мы готовы обеспечить нужным количеством материалов с оптимальным набором эксплуатационных характеристик.

Особенности инертных материалов

Инертные материалы играют огромную роль в строительстве. Именно они используются при приготовлении большого количества смесей. Песок и щебень, например, являются важной составляющей частью любого строительного раствора.

Также предлагаемые нами материалы используются в качестве дренажного слоя при создании оснований различных зданий и сооружений. Без песка, гравия, щебня и др. невозможно возведение железнодорожных насыпей и автомобильных дорог. Применяются строительные инертные смеси и при защите жилых комплексов и промышленных объектов от оползней и талых вод, сооружении дамб и иных подобных строений.

Широко используются песок, щебень и иная продукция в ландшафтном дизайне, при создании дорожек в парках и на частных территориях, отсыпке игровых и спортивных площадок. Пользуются такими материалами при проведении не только строительных, но и отделочных работ.

К достоинствам предлагаемой нами продукции относят:

  • высокую устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды;
  • стабильность эксплуатационных показателей;
  • большое количество видов, типов и фракций, расширяющих сферу применения;
  • удобство использования и транспортировки;
  • возможности для хранения на открытых площадках.

Как мы работаем? Как купить инертные материалы?

Чтобы купить инертные материалы  достаточно обратиться к нам любым удобным способом и задать вопросы, касающиеся условий транспортировки и оплаты. Специалисты озвучат их и примут вашу заявку. При необходимости менеджер поможет определить оптимальную фракцию продукции и другие ее характеристики.

Работем 24 час
7 дней в неделю

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Свой подъездной ЖД путь

Постоянное наличие ассортимента на складе

Как мы работаем

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на все ваши вопросы и поможет
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8 918 121 06 01

НАШ АВТОПАРК

Поставка материалов обеспечивается с привлечением автомобилей из собственного автопарка. Обычно продукция привозится самосвалами с оптимальной грузоподъемностью. Благодаря этому сокращается необходимость в разгрузке. Вам просто необходимо обеспечить наличие подъездных путей.

Если у вас остались вопросы о том, как купить нужные инертные составы, обратитесь к специалистам. Они предоставят комплексную поддержку. Вы гарантированно получите строительные высококачественные материалы в кратчайшие сроки.

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